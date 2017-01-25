Боевой украинский беспилотник с ПТРК высмеяли в Сети

На одном из каналов YouTube выложили видео, где демонстрируется полет нового украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом.

Разработчики полагают, что он сможет стать хорошим помощником военным, но ролик заставляет в этом сильно усомниться.

Создатели (ОКБ "Матрица технологий") именуют свое детище тяжелый коптер "Командор". В его основе комбинированная двигательная установка. Дрон может находиться в воздухе около часа. А дальность полета по кругу составляет 60 километров.

Предполагается, что "Командор" будут использовать как носитель управляемых и неуправляемых ракет, пулеметных огневых точек, радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на него возлагают задачи по ретрансляции сигналов, разминированию местности, доставке боекомплекта. А в перспективе дрону будет по силам эвакуировать раненных и перебрасывать бойцов.

Насколько реалистичны все эти планы - большой вопрос. По крайней мере, в ролике перед нами предстает медленный, жутко тарахтящий, неповоротливый аппарат. От земли "Командор" способен оторваться буквально на 3-5 метров. Так что официальное название "тяжелый коптер" он вполне оправдывает.

В Сети на дрон обрушился шквал насмешек и критических замечаний. Причем, иронизируют по поводу разработки не только россияне, но и сами украинцы.

Пользователь под ником "Святой Андрей" полагает, что если при виде коптера кто-то и умрет - "то только от смеха".

"Шумно, низко и уныло .... Да и вряд ли это ПТРК, его на цель надо навести и удерживать. Это скорее РПГ18", - дает характеристику коптеру Андрей Александрович.

А multkorobka уверен, что "эту хрень можно палкой сбить, или из рогатки даже".

"Если вы услышите издали, километра за три, подобный звук, затаитесь. Не чтобы спрятаться, а чтобы оно на вас не упало", - советует Илья И.