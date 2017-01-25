Трамп объявил войну чикагской мафии

Президент США Дональд Трамп в среду продолжил разгребать завалы, оставленные ему предшественником. На этот раз досталось властям Чикаго. К слову, речь идет о родном городе Барака Обамы . Послание Трампа "между строк" более чем очевидно - даже у себя "дома" бывший президент США порядок не смог навести.

"Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" - 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!" - написал новый хозяин Белого дома в своем Twitter.

Тут стоит напомнить, что на прошлой неделе в инаугурационной речи Трамп назвал ситуацию с преступностью в США "резней" и публично пообещал положить этому конец. Очевидно, от слов американский лидер постепенно переходит к делам.

Кстати, в среду же, как сообщает РИА Новости, хакер WauchulaGhost, известный как взломщик сотен аккаунтов в Twitter, дал Трампу ценный совет. Он предложил хозяину Белого дома как можно скорее изменить настройки безопасности своего микроблога, чтобы избежать взлома. Хакер сообщил телеканалу CNN, что аккаунты президента, первой леди и вице-президента более уязвимы перед лицом хакерской атаки из-за отсутствия базовой настройки безопасности.

Впрочем, представитель Twitter поспешил объяснить журналистам, что для "спец" аккаунтов Белого дома создан особый протокол безопасности, усложняющий процедуру идентификации пользователя.