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ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США
Документы о столкновениях советских и американских подводных лодок рассекретило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Инцидент произошел в 1974 году у берегов Шотландии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNET.
Как отмечается в публикации, ведомство опубликовало телеграмму, которую отправил советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер с сообщением об инциденте.
«Только что получили данные от Пентагона о столкновении нашей субмарины с советской», — говорится в телеграмме.
Согласно опубликованному документу, сразу же после столкновения обе подлодки всплыли на поверхность, однако советская субмарина быстро погрузилась в воду и удалилась от места столкновения.
18 января ЦРУ рассекретило архив за 50 лет деятельности ведомства. Всего было опубликовано порядка 13 миллионов страниц документов, касающихся периода с 1940 года по 1990 год. В основном обнародованные доклады включают отчеты по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть документов касается деятельности управления во время войн в Корее и во Вьетнаме. Среди опубликованных материалов есть документы, относящиеся к программе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) и программе ЦРУ «Звездные врата», в рамках которой исследовались «скрытые» возможности человеческой психики.
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