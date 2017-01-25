ЦРУ рассекретило данные о столкновении подлодок СССР и США

Документы о столкновениях советских и американских подводных лодок рассекретило Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США. Инцидент произошел в 1974 году у берегов Шотландии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на CNET

Как отмечается в публикации, ведомство опубликовало телеграмму, которую отправил советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер с сообщением об инциденте.

«Только что получили данные от Пентагона о столкновении нашей субмарины с советской», — говорится в телеграмме.

Согласно опубликованному документу, сразу же после столкновения обе подлодки всплыли на поверхность, однако советская субмарина быстро погрузилась в воду и удалилась от места столкновения.

18 января ЦРУ рассекретило архив за 50 лет деятельности ведомства. Всего было опубликовано порядка 13 миллионов страниц документов, касающихся периода с 1940 года по 1990 год. В основном обнародованные доклады включают отчеты по вопросам политики и разведывательных операций. Кроме того, часть документов касается деятельности управления во время войн в Корее и во Вьетнаме. Среди опубликованных материалов есть документы, относящиеся к программе по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) и программе ЦРУ «Звездные врата», в рамках которой исследовались «скрытые» возможности человеческой психики.