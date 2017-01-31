Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Петицию об отмене визита Трампа в Британию подписали более полутора миллионов человек

Против визита Трампа в Британию собрано более 1,5 млн подписей
Фото:
Обращение британцев с просьбой отменить визита президента США Дональда Трампа в Великобританию поддержали более полутора миллионов человек.
Текст петиции размещён на сайте парламента Великобритании.
На момент 01:20 мск обращение поддержали 1 млн 551 тыс. человек.
Петиция носит название: «Не допустить госвизит Дональда Трампа в Соединенное Королевство». Автором обращения выступил Грэм Гест.
Ранее сообщалось, что петицию подписали миллион человек.
Еще 43 источника
В мире Великобритания США
Дональд Трамп Грэм Гест
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости