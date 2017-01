Трамп обещает новые решения по нацбезопасности и строительству стены

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в среду примет важные решения по национальной безопасности, включая свое давнее предложение о строительстве стены на сухопутной границе с Мексикой.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.

"Завтра планируется большой день по национальной безопасности. Среди многих других вещей, мы построим стену!" — написал Трамп в Twitter.

Белый дом подтвердил во вторник вечером, что президент США Дональд Трамп посетит министерство внутренней безопасности, но не сообщил, будут ли подписаны указы об иммиграции.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трамп намерен подписать указы, прекращающие прием беженцев в США и ограничивающие въезд из ряда стран.

По данным помощников и экспертов в конгрессе, пожелавших остаться неназванными, указы Трампа, скорее всего, включат в себя ограничение на въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы, из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Определение порядка въезда в США является прерогативой президента.