Трамп пригрозил отправить агентов ФБР в Чикаго из-за участившейся стрельбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит "федералов" (агентов Федерального бюро расследований, ФБР) в Чикаго, если местные власти не разберутся с участившимися случаями стрельбы. Об этом он написал в твиттере.

"Если Чикаго не справится со своей ужасной "кровавой бойней", - 228 случаев стрельбы в 2017 году и 42 убитых (на 24% больше, чем в 2016) - то я отправлю федералов", - написал Трамп.

В ходе своей инаугурационной речи американский президент заявил, что "эта американская бойня заканчивается здесь и сейчас".

Ранее сообщалось, что в Чикаго при стрельбе погибли четыре человека.