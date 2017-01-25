Израиль рекомендует своим гражданам покинуть Синайский полуостров

Власти Израиля во вторник порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Синайского полуострова из-за угрозы атаки, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, угроза оценивается как "очень высокая и конкретная". Отмечается, что управление по борьбе с терроризмом объявило угрозу "первого уровня", которая является наиболее серьезным предупреждением.

"Управление (по борьбе с терроризмом) предупреждает о возможности атак, нацеленных на туристические достопримечательности в районе Синайского полуострова в ближайшее время", — приводит агентство заявление управления.

При этом отмечается, что в предыдущие годы в Египте происходили различные атаки в связи с "революцией 25 января". В январе 2011 года в результате народного восстания, начавшегося 25 января в профессиональный праздник сотрудников полиции, был смещен с поста главы государства Хосни Мубарак, занимавший эту должность почти 30 лет.

Синайский полуостров, где действуют банды джихадистов, воспринимается в Израиле как источник разнообразных угроз национальной безопасности. Боевики не раз прорывались через египетскую границу и неоднократно обстреливали ракетами южный город Эйлат — популярный курорт на берегу Красного моря.