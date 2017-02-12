Фийон подтвердил решение идти в президентской гонке до конца

Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон подтвердил, что принял решение идти в президентской гонке до конца, несмотря на давление в связи со скандалом вокруг его жены, пишет газета Journal du Dimanche.

По словам Фийона, снятие его кандидатуры с выборов приведет к тому, что общество лишится надежного кандидата. Экс-премьер считает, что в таком случае в стране произойдет кризис режима.

"Это то, что привело меня, несмотря на оказываемое на меня давление, к решению идти до конца. Я принял это решение нелегко. Конечно, я оценил ситуацию… Я не сумасброд", — заявил Фийон в интервью газете. Он добавил, что привел в порядок свои мысли и стратегию. Фиойн раскритиковал бывшего министра экономики Франции Эммануэля Макрона . "Неправильно говорить, что у него нет программы. У него она есть, но он ее скрывает. Он скрывает свои цели. Но в конце концов он вновь вернется к тому, кем он является — кандидатом от левых с программой, которая является продолжением пятилетки (президента Франции) Франсуа Олланда ", — заявил Фийон.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, национальная финансовая прокуратура Франции скорее всего примет решение в пользу привлечения супруги Фийона к ответственности. Даже ближайшее окружение экс-премьера исключает возможность закрытия дела.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Расследование в отношении супруги Фийона было инициировано 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.