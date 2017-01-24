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Трамп: часть отданных за Клинтон голосов были подделаны
Дональд Трамп отстал от кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон по числу проголосовавших за него избирателей из-за фальсификаций на выборах. Такое мнение выразил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал CNN.
«Президент твердо в этом уверен. Я думаю, он и раньше об этом говорил и выражал свою озабоченность фальсификациями в ходе выборов, а также фактами незаконного голосования. Он продолжает отстаивать эту точку зрения, основываясь на исследованиях и доказательствах, которые предъявляют ему самые разные люди», - заявил Спайсера.
Спайсер также заявил, что, возможно, администрация Трампа предоставит доказательства махинаций в понедельник.
Ранее схожие заявления президент сделал перед членами Конгресса во время приема в Белом доме, чем, как отмечается в публикации, озадачил парламентариев.
8 ноября 2016 года представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу, благодаря голосам выборщиков – за него отдали голоса 306 выборщиков при необходимых для победы 270 голосах. Однако за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовали на три миллиона больше американцев. В должность главы США Трамп вступил 20 января 2017 года.
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