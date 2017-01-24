Трамп: часть отданных за Клинтон голосов были подделаны

«Президент твердо в этом уверен. Я думаю, он и раньше об этом говорил и выражал свою озабоченность фальсификациями в ходе выборов, а также фактами незаконного голосования. Он продолжает отстаивать эту точку зрения, основываясь на исследованиях и доказательствах, которые предъявляют ему самые разные люди», - заявил Спайсера.

Спайсер также заявил, что, возможно, администрация Трампа предоставит доказательства махинаций в понедельник.

Ранее схожие заявления президент сделал перед членами Конгресса во время приема в Белом доме, чем, как отмечается в публикации, озадачил парламентариев.