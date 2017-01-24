Проблема Приднестровья будет решена на референдуме

Вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье будет вынесен на всенародный референдум - с таким заявлением выступил президент Молдавии Игорь Додон . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума», - заявил Додон.

Кроме того, как отмечается в публикации, политик предложит правительству и парламенту «создать единую платформу» для достижения главной задачи - объединения страны. Додон заявил, что в первые же дни после вступления в должность главы государства провел встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Это была первая встреча за 8 лет между главами Молдавии и Приднестровья. На переговорах, по словам политика, было достигнуто соглашение о создании Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией. Кроме того, представители сторон договорились об упрощении процедуры выезда из Приднестровья. Также во время своего выступления Додон коснулся темы долга перед Россией за приднестровский газ.

«Всем известно, что Приднестровье не платит за потребляемый газ, образовался долг, который составляет почти $6 млрд. С юридической точки зрения, это частный долг компании «Молдова-газ», учет которого ведется отдельно. В то же время, российский «Газпром» является крупнейшим акционером «Молдова-газ», ему принадлежит 50% акций в этом предприятии. Мы будем решать и этот вопрос, параллельно с политическим урегулированием приднестровского конфликта», - заявил Додон.

23 декабря 2016 года Игорь Додон стал президентом Молдавии. Свой первый зарубежный визит председатель Партии социалистов совершил в Москву, где провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным

Приднестровская молдавская республика – непризнанное государство на левом и правом берегах Днестра. Власти государства объявили о выходе из состава Молдавии в 1992 году после военного конфликта с властями республики. 7 сентября 2016 года Приднестровье начало процесс приведение своей законодательной базы в соответствие с российским законодательство для дальнейшего вхождения региона в состав России.