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Рассекречено имя информатора о «компромате» России на Трампа
Американские власти узнали о якобы имеющемся в распоряжении российских спецслужб компромате на президента США Дональда Трампа от главы Российско-американской торговой палаты Сергея Миллиана. Такое сообщение опубликовали ряд американских СМИ, передают Рамблер/новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
В публикации журналисты ссылаются на источник, знакомый с вопросом. Отмечается, что 38-летний американец белорусского происхождения не был прямым источником информации, которую получил сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Участие Миллиана в работе по сбору информации о компромате, как отмечают журналисты издания, свидетельствует о «беспорядочном сборе разведывательной информации».
По заявлению самого Миллиана, вся информация, содержащаяся в докладе, ложь и «попытка отвлечь президента от реальной работы».
В начале января ряд СМИ опубликовали информацию о том, что российские спецслужбы якобы обладают компроматом на президента США Дональда Трампа. Миллиардер, согласно сообщениям, проводил время с проститутками в своем номере в гостинице во время поездки в Москву.
В Кремле эти сообщения опровергли и заявили, что определенные силы в США пытаются подорвать легитимность Дональда Трампа. Владимир Путин назвал заказчиков скандального досье «хуже проституток».
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