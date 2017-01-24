Рассекречено имя информатора о «компромате» России на Трампа

В публикации журналисты ссылаются на источник, знакомый с вопросом. Отмечается, что 38-летний американец белорусского происхождения не был прямым источником информации, которую получил сотрудник британской разведки Кристофер Стил . Участие Миллиана в работе по сбору информации о компромате, как отмечают журналисты издания, свидетельствует о «беспорядочном сборе разведывательной информации».

По заявлению самого Миллиана, вся информация, содержащаяся в докладе, ложь и «попытка отвлечь президента от реальной работы».

В начале января ряд СМИ опубликовали информацию о том, что российские спецслужбы якобы обладают компроматом на президента США Дональда Трампа. Миллиардер, согласно сообщениям, проводил время с проститутками в своем номере в гостинице во время поездки в Москву.