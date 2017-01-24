СМИ узнали имя информатора о «компромате» России на Трампа

Источником информации о якобы имеющемся у России компромате на президента США Дональда Трампа стал глава Российско-американской торговой палаты, американец белорусского происхождения Сергей Миллиан , пишут американские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. 38-летний Миллиан не был прямым источником информации, которую получил сотрудник британской разведки Кристофер Стил . Миллиан рассказал об этом другому человеку, который, в свою очередь, передал эту информацию Стилу, пишет The Wall Street Journal.

Сам Миллиан не ответил на вопрос, был ли он источником этих сведений, заявив, что содержащаяся в досье информация - ложь, являющаяся попыткой «отвлечь президента от реальной работы».

Издание отмечает, что появление Миллиана как ключевого, но в то же время косвенного источника говорит о «беспорядочном характере сбора разведывательной информации и неопределенности, лежащей в основе досье».

При этом отмечается, что Миллиан мог и не знать, что передавал информацию человеку, связанному с разведкой.

Напомним, в начале января в СМИ появилась информация о якобы имеющемся у Москвы «компромате» на Дональда Трампа, в частности, о его связи с проститутками в гостинице в российской столице.