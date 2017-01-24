Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов в ходе визита в Хельсинки

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию проигнорировал вопросы российских журналистов, передает "Интерфакс".

Отмечается, что в ходе посещения Порошенко финского парламента журналисты одного из российских телеканалов подошли к нему с просьбой ответить на вопросы. Однако украинский президент вместо ответа принялся говорить о необходимости "освободить территорию" его страны и "перестать убивать украинцев".

Затем журналист еще раз попробовал задать вопрос Порошенко, но тот в свою очередь сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

По данным агентства, президент Украины на недавно прошедшем экономическом форуме в Давосе ответил на вопрос российского журналиста о слушаниях в Высоком суде Лондона, которые касаются долга Киева перед Москвой за газ в размере $3 млрд.

Ранее Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что финны лучше остальных понимают украинцев.