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Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов в ходе визита в Хельсинки
Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию проигнорировал вопросы российских журналистов, передает "Интерфакс".
Отмечается, что в ходе посещения Порошенко финского парламента журналисты одного из российских телеканалов подошли к нему с просьбой ответить на вопросы. Однако украинский президент вместо ответа принялся говорить о необходимости "освободить территорию" его страны и "перестать убивать украинцев".
Затем журналист еще раз попробовал задать вопрос Порошенко, но тот в свою очередь сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".
По данным агентства, президент Украины на недавно прошедшем экономическом форуме в Давосе ответил на вопрос российского журналиста о слушаниях в Высоком суде Лондона, которые касаются долга Киева перед Москвой за газ в размере $3 млрд.
Ранее Петр Порошенко по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что финны лучше остальных понимают украинцев.
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