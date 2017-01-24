«Грустная» Мелания Трамп стала мемом

Фотография грустной первой леди США Мелании Трамп пользователи социальных сетей превратили в мем. Кроме того, снимок породил хештеги #SadMelania и #FreeMelania. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Mashable

«Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2% американцев, которые голосовали за (кандидата от демократов Хиллари – Рамблер/новости) Клинтон», — иронично отмечает издание.

Впрочем, как говорится в публикации издания BuzzFeed , супруга президента США в день инаугурации выглядела счастливой, а кадры, на которых у Мелании Трамп грустное выражение лица, были специально подобраны пользователями соцсетей.

По мнению пользователей Twitter, Трамп «не ценит ее, и она не выглядит счастливой».

Один из снимков, по версии юзеров, был сделан во время выступления капеллана сената Барри Блэка. Отмечается, что во время проповеди многие присутствующие закрыли глаза.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.

Пользователи пошутили, что в коробочке Tiffany, которую Мелания Трамп вручила бывшей первой леди США Мишель Обаме , находилась записка со словом «Помогите».

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 января 2017 г.

Также в соцсетях обратили внимание на разницу в отношениях супругов семьи Трамп и Обамы.

Церемония вступления Дональда Трампа в должность главы США состоялась 20 января в Вашингтоне. Инаугурация проходила на фоне массовых протестов.

Брак политика с Меланией Кнавс – третий в жизни Трамп. Они поженились в 2005 году. Мелания на 24 года моложе Трампа. Пара воспитывает общего сына Бэррона. Всего у Дональда Трампа пятеро детей.