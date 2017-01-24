Депутат Рады назвал блудом использование русского языка

«Блудом является и использование госслужащими языка агрессора в то время, как ты служишь своей воюющей отчизне!» — написал Рыбчинский.

Так депутат отреагировал на опубликованное в Facebook заявление своего коллеги Виктора Балоги о том, что принятие закона об исключительности украинского языка раскалывает общество.

21 января сообщалось, что в Раду внесен законопроект «О государственном языке», который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Авторы проекта предложили, чтобы украинский язык стал обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Также в документе предусматривается отмена принятого в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который разрешал официально использовать два языка в 13 из 27 регионов страны.

В 2015-м Верховная Рада Украины признала РФ государством-агрессором. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.