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Грустная Мелания Трамп стала мемом
Кадры с грустной первой леди США Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответсвующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania. На данный факт обратил внимание портал Mashable.
«Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2 процента американцев, которые голосовали за [кандидата от демократа Хиллари] Клинтон», — иронично отмечает издание.
Как уточняет BuzzFeed, 20 января — в день, когда Дональд Трамп приносил присягу, — его жена выглядела счастливой и взволнованной, однако один из пользователей Twitter подобрал кадры, где у первой леди печальное выражение лица или где ее игнорирует супруг.
this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR— sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.
В том же посте юзер пишет: «Это заставляет меня грустить, я искренне переживаю. Он не ценит ее, и она не выглядит счастливой».
После этой публикации другие пользователи начали публиковать снимки и короткие ролики с Меланией в день инаугурации.
23 января 2017 г.
Многих заинтересовало, что находится в коробочке Tiffany, которую Трамп вручила Мишель Обаме. Было предположение, что внутри лежит записка со словом «Помогите».
Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US— RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 января 2017 г.
Еще ряд пользователей обратили внимание на то, как Барак Обама демонстрирует на публике свое отношение к жене, и сравнили с тем, что делает Трамп для Мелании.
I'm so glad this GIF exists. pic.twitter.com/a4BNmzfa5C— summer. (@SummerNazif) 21 января 2017 г.
There's a difference, & I pray mine resembles #theobamas #freemelania #sosad #blinktwice #narcissist
Видео опубликовано @simplyf0rher
Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон. Всего у президента США пятеро детей.
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