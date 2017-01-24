«Грустная» Мелания Трамп стала мемом

Кадры с грустной первой леди США Меланией Трамп на инаугурации ее супруга облетели интернет и породили соответсвующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania. На данный факт обратил внимание портал Mashable.

«Облетевшие соцсети фото и видео, кажется, намекают, что Мелания так же позитивно настроена по поводу вступления в должность своего супруга, как и 48,2 процента американцев, которые голосовали за [кандидата от демократа Хиллари] Клинтон», — иронично отмечает издание.

Как уточняет BuzzFeed, 20 января — в день, когда Дональд Трамп приносил присягу, — его жена выглядела счастливой и взволнованной, однако один из пользователей Twitter подобрал кадры, где у первой леди печальное выражение лица или где ее игнорирует супруг.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 января 2017 г.

В том же посте юзер пишет: «Это заставляет меня грустить, я искренне переживаю. Он не ценит ее, и она не выглядит счастливой».

После этой публикации другие пользователи начали публиковать снимки и короткие ролики с Меланией в день инаугурации.

Многих заинтересовало, что находится в коробочке Tiffany, которую Трамп вручила Мишель Обаме . Было предположение, что внутри лежит записка со словом «Помогите».

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 22 января 2017 г.

Еще ряд пользователей обратили внимание на то, как Барак Обама демонстрирует на публике свое отношение к жене, и сравнили с тем, что делает Трамп для Мелании.

Дональд Трамп, победивший на прошедших в ноябре президентских выборах, женат в третий раз. Он вступил в брак с Меланией Кнавс, которая моложе его на 24 года, в 2005-м. У них есть общий сын Бэррон. Всего у президента США пятеро детей.