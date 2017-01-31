Почти 900 беженцев въедут в США на этой неделе, несмотря на указ Трампа

Американские власти дали разрешение на въезд в страну 872 беженцам, несмотря на указ президента США Дональда Трампа по иммиграционной политике страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний документ министерства внутренней безопасности США.

По данным агентства, эти беженцы смогут въехать в штаты уже на этой неделе. Как сообщил источник в ведомстве, им было выдано разрешение на въезд еще до подписания Трампом указа. Национальность допущенных в страну беженцев не уточняется.

Также в документе говорится, что за период с вечера пятницы по утро понедельника 348 людям, имевшим американскую визу, отказали в посадке на борт самолетов, направлявшихся в США, еще 200 людям отказали во въезде, когда они уже приземлились на территории США. Более 730 человек, в том числе 394 законных резидентов США, были допрошены сотрудниками таможенно-пограничной службы в американских аэропортах, передает агентство.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.