WP: Администрация Трампа отвергла план наступления на Ракку, подготовленный Обамой

Как пишет The Washington Post, советники Обамы по международным вопросам после многочисленных консультаций пришли к выводу, что самым подходящим вариантом может стать вооружение курдов на севере Сирии. Однако, как отмечает издание, команда Обамы работала над планом так долго, что не осталось времени на то, чтобы его реализовать.

Сообщается, что 17 января, за три дня до инаугурации Трампа, советник по безопасности Обамы передал команде Трампа подробный план вооружения курдов, который даже содержал пояснения, как стоило бы представить эту инициативу руководству Турции, которое, очевидно, было бы против.

Однако администрация нового президента сочла план неудовлетворительным и сразу отказалась от него. В частности, в команде Трампа назвали эту стратегию слишком постепенной и осторожной.

«Они предоставили информацию, однако мы обнаружили там огромные пробелы», — заявил изданию представитель администрации Трампа.

Таким образом, пишет автор статьи, Трамп дал понять, что предпочитает идти своей дорогой и начать быструю и жёсткую кампанию по полному уничтожению ИГ *.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.