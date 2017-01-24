Активисты перекрыли две трассы в Киеве

В Киеве активисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы и подожги шины, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина»

По данным телеканала, на Бориспольском КПП собрались около 35 человек. По направлению к центру столицы на Бориспольской трассе уже есть пробка.

«Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли еще шины, но поджигать их пока не будут. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией, с номерами литовскими, польскими и номерами Словакии. Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции», - сообщил корреспондент «112 Украина».

Ранее 22 декабря 2016 года в Киеве автомобилисты частично перекрывали улицу Грушевского с требованием привлечь внимание к законопроекту № 5567 об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.