Американские бронемашины прибыли в Польшу "подбитыми"

Американские бронемашины во время переброски в Польшу получили повреждения, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

При перемещении из германского порта Бремерхафен в Польшу бронемашины врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. Пять бронемашин остались в Германии.

Некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.

США перебрасывают в Восточную Европу 87 танков М1 Abrams, 144 БМП M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin и 4 тысячи солдат для поддержки операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve).