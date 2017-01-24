Помпео утвержден в должности директора ЦРУ

Сенат Конгресса США утвердил Майка Помпео на должность директора ЦРУ , передает Reuters. За Помпео проголосовали большинство сенаторов.

Кандидатуру Помпео, конгрессмена от штата Канзас, внес еще до своей инаугурации избранный президент Дональд Трамп

Ранее Помпео в ходе слушаний в Сенате по вопросу его утверждения заявил, что Россия «не делает почти ничего» для уничтожения «Исламского государства». Также, по его мнению, Россия «агрессивно самоутверждается», «вторгшись» на Украину и «оккупируя» ее территории, а также угрожает Европе.

Кроме того, по его словам, проблемы Соединенным Штатам, помимо «агрессивной» России, создают Иран, проводящий «подрывную политику», и Китай, провоцирующий «реальную напряженность».

Высказывая свое мнение о хакерских атаках против демократов, Помпео заявил об «очевидности» того, что эти «агрессивные действия» были осуществлены по распоряжению Москвы.

Предшественником Помпео на посту директора ЦРУ был Джон Бреннан , руководивший ведомством с марта 2013 года. Он покинул свою должность 20 января.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.