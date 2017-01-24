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Помпео утвержден в должности директора ЦРУ
Фото: Oliver Contreras / Zuma / Globallookpress.com
Сенат Конгресса США утвердил Майка Помпео на должность директора ЦРУ, передает Reuters. За Помпео проголосовали большинство сенаторов.
Кандидатуру Помпео, конгрессмена от штата Канзас, внес еще до своей инаугурации избранный президент Дональд Трамп.
Ранее Помпео в ходе слушаний в Сенате по вопросу его утверждения заявил, что Россия «не делает почти ничего» для уничтожения «Исламского государства». Также, по его мнению, Россия «агрессивно самоутверждается», «вторгшись» на Украину и «оккупируя» ее территории, а также угрожает Европе.
Кроме того, по его словам, проблемы Соединенным Штатам, помимо «агрессивной» России, создают Иран, проводящий «подрывную политику», и Китай, провоцирующий «реальную напряженность».
Высказывая свое мнение о хакерских атаках против демократов, Помпео заявил об «очевидности» того, что эти «агрессивные действия» были осуществлены по распоряжению Москвы.
Предшественником Помпео на посту директора ЦРУ был Джон Бреннан, руководивший ведомством с марта 2013 года. Он покинул свою должность 20 января.
«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.
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