Члены НАТО не видят Украину в составе Альянса

Украина, настроенная на тесный контакт с Западом, не сможет стать членом НАТО в ближайшие годы. В Североатлантическом альянсе нет общего консенсуса по вопросам вступления Украины в НАТО, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия»

Как рассказал источник издания, в НАТО стараются не обсуждать эту тему, а пока и вовсе отказались от продвижения этой идеи. Источник в Брюсселе также отметил, что в НАТО не понимают, каким образом Киев мог бы усилить безопасность других членов структуры.

«Сложно сказать, какие подвижки произойдут в политике в ближайшие 10-20 лет. Возможно, Украина заявит, что хочет стать частью НАТО, однако сейчас такое развитие событий маловероятно», — заявил заместитель директора Европейской программы исследовательского института CSIS в Вашингтоне, экс-руководитель пресс-службы Госдепартамента США , бывший заместитель главы пресс-службы генсека НАТО Джеффри Ратке.

В пресс-службе альянса отметили, что сейчас главным приоритетом для Киева является модернизация и реформы.

«Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата... Решение о членстве в альянсе — личное дело страны-заявителя и всех 28 членов НАТО», — подчеркнули в организации.