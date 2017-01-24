НАТО предпочитает сотрудничать с Киевом без обязательств

Украина, взявшая курс на Запад, в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО , поскольку страны Североатлантического альянса не видят оснований для присоединения Киева к брюссельской «военной семье». Об этом «Известиям» рассказал военный источник в Брюсселе, хорошо знакомый с ситуацией. По его словам, в альянсе стараются эту тему лишний раз не поднимать, ввиду того что из-за отсутствия консенсуса от продвижения этой идеи в настоящее время отказались. Кроме того, в пресс-службе НАТО заявили «Известиям», что сегодня главный приоритет для Украины — модернизация и реформы, в чем Североатлантический альянс ее поддерживает, однако речи о полноформатном вступлении страны в организацию не идет.

Приближение НАТО к границам России в Москве рассматривают как угрозу национальной безопасности. Усиление присутствия Альянса в Прибалтике и Восточной Европе заставляет Россию принимать ответные меры. Идея вступления Украины в НАТО также периодически возникает в информационном поле, порождая дополнительные опасения. После смены власти в Киеве в 2014 году голоса сторонников тесного сотрудничества с НАТО и дальнейшего присоединения к Альянсу зазвучали громче. Однако в самой организации уверяют, что контакты между Киевом и Брюсселем по вопросу возможного полноценного членства сейчас отсутствуют.

— Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата. Сейчас приоритет для Украины — это проведение реформ и модернизация. И НАТО ей в этом процессе помогает. Решение о членстве в альянсе — личное дело страны-заявителя и всех 28 членов НАТО, — заявили «Известиям» в пресс-службе НАТО, добавив, что никакие третьи силы не смогут повлиять или наложить вето на решение по членству в альянсе той или иной страны.

Между тем источник «Известий» в Брюсселе отметил, что в планах НАТО нет намерений расширить состав организации за счет Украины. Кроме того, в альянсе нет понимания, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов структуры.

В экспертных кругах в Вашингтоне также пояснили, что, несмотря на поддержку, которую НАТО оказывает Украине, сейчас вопрос о вступлении Киева в альянс не обсуждается.

— Сегодня и последние семь лет идеи о реальном присоединении Украины к НАТО нет в повестке дня. Со стороны НАТО это обусловлено отсутствием единого мнения по членству Украины в альянсе. Сложно сказать, какие подвижки произойдут в политике в ближайшие 10–20 лет. Возможно, Украина заявит, что хочет стать частью НАТО, однако сейчас такое развитие событий маловероятно, поскольку консенсуса в альянсе по этому вопросу нет, — поделился мнением с «Известиями» заместитель директора Европейской программы исследовательского института CSIS в Вашингтоне, экс-руководитель пресс-службы Госдепартамента США , бывший заместитель главы личной пресс-службы генсека НАТО Джеффри Ратке.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования политолога Ростислава Ищенко, официально вопрос о присоединении Украины к НАТО фактически поднимался лишь один раз во время Бухарестского саммита Альянса в 2008 году еще в бытность президентом Виктора Ющенко