Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич , считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа , выразил мнение, что американскую певицу Мадонну следовало задержать за слова, произнесенные во время выступления на марше протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Исполнительницу можно по праву причислить к зарождающемуся фашизму левого толка, сказал Гингрич в эфире телеканала Fox and Friends.

"Она (Мадонна) под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго", - заметил Гингрич. По его мнению, певицу "следовало арестовать".

"Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она (Мадонна) - его часть. Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя", - добавил политик.

21 января во время массовой акции протеста против Трампа в Вашингтоне, получившей название "Женский марш", Мадонна выступила с речью, содержавшей ряд спорных и порой непечатных высказываний. В частности, она заявила, что "много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом", но в итоге "выбрала любовь". Ряд телекомпаний, демонстрировавших выступление певицы в прямом эфире, был вынужден прекратить трансляцию после того, как Мадонна произнесла несколько нецензурных выражений, и принести телезрителям извинения.

Позднее 58-летняя исполнительница заявила, что ее слова были неправильно поняты и вырваны из контекста.