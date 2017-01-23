Главное сейчас
Главные события у вас в почте
У Малежика сдали нервы на концерте
Певец Вячеслав Малежик отчитал поклонницу во время концерта. У музыканта сдали нервы в связи с тем, что девушка делала селфи в то время, как артист исполнял композицию. Об инциденте сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Аргументы и факты».
«Я перестаю петь и говорю: «Что, каждый день тебе Малежик поет живьем?». И тут же весь зал набрасывается на нее, как во время комсомольского собрания. Я понимаю, что принадлежу к обслуживающему персоналу. Раз зритель заплатил, он всегда прав. Но я также знаю, что тебя уважают ровно настолько, насколько ты сам себя уважаешь», – заявил Малежик.
Кроме того, музыкант подчеркнул, что его «расстраивает ситуация с социальными сетями», так как «люди живут в каком-то клиповом режиме». Малежик также назвал современную публику «ленивой, зацикленной на себе». По мнению музыканта, люди зачастую приходят на концерты сделать селфи. 17 февраля 2017 года Вячеславу Малежику исполнится 70 лет. Свой юбилей артист отметит на сцене Кремлевского дворца. Поздравить артиста придут Варвара Визбор и «Сопрано Турецкого».
Оставить комментарий