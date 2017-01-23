У Малежика сдали нервы на концерте

Певец Вячеслав Малежик отчитал поклонницу во время концерта. У музыканта сдали нервы в связи с тем, что девушка делала селфи в то время, как артист исполнял композицию. Об инциденте сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Аргументы и факты»

«Я перестаю петь и говорю: «Что, каждый день тебе Малежик поет живьем?». И тут же весь зал набрасывается на нее, как во время комсомольского собрания. Я понимаю, что принадлежу к обслуживающему персоналу. Раз зритель заплатил, он всегда прав. Но я также знаю, что тебя уважают ровно настолько, насколько ты сам себя уважаешь», – заявил Малежик.