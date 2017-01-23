СМИ: Команда Трампа ищет замену Порошенко

Политологи, опрошенные украинской газетой «Вести» , заявили, что новый президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть отношения с украинскими властями. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По данным политолога Николая Спиридонова, в США президенту Украины Петру Порошенко «уже подыскивают замену, проводят кастинги - но пока такого кандидата нет». «Если он появится, его начнут продвигать - и это будет очевидно», - сказал эксперт.

Политолог Руслан Бортник заявил, что «в целом Трамп будет заинтересован в пересмотре отношений с украинскими элитами, поскольку для него политика Порошенко станет неприемлемой» «Но вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили», - отметил он.

Как считает политолог Константин Бондаренко, «украинский вопрос» в администрации Трампа будет решаться в апреле-мае 2017 года и «только в комплексе, через призму отношений с Россией».

Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара отметил, смена концепции борьбы с РФ на ее «вовлечение» может оставить Украину без внимания США, поэтому «нужно решить, как без посторонней помощи преодолевать наши проблемы».

Порошенко и Трамп впервые поговорили по телефону 15 ноября. В администрации украинского президента заявили, что эта беседа была дружественной, и отметили, что Трамп интересовался ситуацией в Донбассе. После этого представители Порошенко заявили, что его визит в США и встреча с новым американским лидером намечены на февраль 2017 года. По словам Порошенко, он рассчитывает на то, что администрация нового президента США не оставит Украину без поддержки, и дальнейшее сотрудничество Вашингтона и Киева «будет очень эффективным».