В Femen объявили о распаде движения

Участница Femen Яна Жданова рассказала изданию «Апостроф» , что на Украине движение больше не существует. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По ее словам, в других странах ситуация аналогичная, потому что «команды, которая была раньше, уже нет». Жданова отметила, что проходящие за рубежом отдельные акции имеют мало общего с Femen. «Сейчас Femen - это больше не организация, а стиль протеста. Тот стиль, который мы создавали на протяжении всего существования нашей организации, просто заимствуют», - пояснила она.

По мнению активистки, распад движения начался с 2015 года, когда в нем появились «самопровозглашенные» лидеры, из-за чего девушки «перессорились».

Зародившееся в 2008 году на Украине движение Femen известно своими эпатажными акциями. Для привлечения внимания к своим требованиям (запрет проституции, свобода слова и прочее) активистки организации используют свои обнаженные тела. Первые акции проводились в основном в Киеве, но с 2012-го движение перенесло свою активность в Европу.