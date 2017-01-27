Звонок другу: Трамп определился с датой переговоров с Путиным

Российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 28 января обсудят в телефонном разговоре стратегию борьбы с радикальным исламским терроризмом. Об этом сообщила советник Трампа Келлианн Конуэй. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на CBS

«Я предполагаю, что они обсудят… совместную работу по вопросу, как эти две нации, возможно, могли бы побороть радикальный исламский терроризм», — заявила Конуэй.