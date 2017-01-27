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Звонок другу: Трамп определился с датой переговоров с Путиным
Российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 28 января обсудят в телефонном разговоре стратегию борьбы с радикальным исламским терроризмом. Об этом сообщила советник Трампа Келлианн Конуэй. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на CBS.
«Я предполагаю, что они обсудят… совместную работу по вопросу, как эти две нации, возможно, могли бы побороть радикальный исламский терроризм», — заявила Конуэй.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны обменяются мнениями по основным параметрам двусторонних отношений. Также, по словам представителя Кремля, Путин поздравит Дональда Трампа со вступлением в должность главы США. Кроме того, Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года. Церемония инаугурации республиканца проходила на фоне массовых протестов.
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