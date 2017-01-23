Госдеп США займется культурным «программированием» китайцев

Госдепартамент США собирается провести лекции для жителей Китая, чтобы объяснить политику и культурные ценности Америки, «завербовать» активистов и культурно «запрограммировать» молодежь страны. Соответствующий грант был опубликован на правительственном портале раскрытия информации о соискателях финансовой господдержки Соединённых Штатов. Согласно документу, с которым ознакомился RT, организации, получившие грант, будут заниматься якобы улучшением отношений между двумя странами. По мнению экспертов, подобные курсы —традиционный метод, который используют американцы, чтобы контролировать политику в других государствах путём влияния на сознание обычных граждан.

Госдепартамент США через американское посольство в Пекине и генеральные консульства в городах Чэнду, Гуанчжоу, Шанхай, Шэньян и Ухань ищет некоммерческие организации, которые до 28 февраля 2017 года представят проект по обучению китайцев политическим и культурным ценностям Соединённых Штатов.

Согласно техзаданию, программа предусматривает неограниченное количество грантов, на каждый из которых правительство США выделяет по $50 тыс. В документе отмечается, что с помощью таких грантов американское правительство собирается «расширить миссию США в Китае и улучшить партнёрские отношения» между народами двух стран, предпринимателями и научными институтами.

Основной целью программы является культурное программирование народа Китая, которое, как отмечается в программе, «является краеугольным камнем внешней политики США».

«Американские специалисты займутся культурным программированием китайской аудитории посредством различных образовательных программ — семинаров и тренингов, выставок, музыкальных и театральных постановок», — говорится в описании к гранту.

Предполагается также, что программирование в рамках этой инициативы будет открыто для максимально широкой аудитории, чтобы позволить «всем китайским зрителям лучше понять политику Соединённых Штатов».

Сдержать Китай

Президент США Дональд Трамп, собирается пересмотреть торговые отношения с Китаем и «сдержать рост экономики» страны. В частности, республиканец жёстко критикует валютную политику Китая и «намеренное снижение курса юаня». Американский лидер уверен, что правительство страны таким образом пытается сделать китайские товары ещё более дешёвыми и востребованными на мировых рынках. По мнению Трампа, такая политика китайских властей лишает американцев рабочих мест и разрушает бизнес.

«Они девальвируют свою валюту и экономически растут за счёт нашего бизнеса, — заявлял Трамп в ходе своей предвыборной кампании. — Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну. Они совершают самую большую кражу в мире».

Кроме того, Дональд Трамп недоволен налогообложением американских товаров, импортируемых в КНР. Миллиардер обещает противодействовать торговой политике Китая, заставить власти страны не «манипулировать валютой» и отказаться от субсидий на экспорт продукции.

В декабре 2016 года республиканец провёл телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь и поставил под сомнение политику «одного Китая», заявив, что Штаты не обязаны считаться с принципами КНР. Отметим, международное сообщество не признаёт независимость Тайваня, который Пекин считает своей провинцией.

Санкции для нарушителей

Примечательно, что влиятельные американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Том Коттон ранее предложили применить санкции против должностных лиц Китая, которые «ущемляют основные права и свободы» в Гонконге.

Соответствующий законопроект сейчас рассматривает конгресс США. Таким образом республиканцы собираются поддерживать «свободу и демократию в Гонконге во времена, когда его автономия находится под угрозой».

Авторы документа отмечают, что такая инициатива связана с «ущемлением прав человека» в Китае. Так, в 2014 году Пекин отменил результаты онлайн-референдума (участвовало 800 тыс. человек) в Гонконге, а затем китайская полиция арестовала гражданских активистов и, по мнению американцев, похитила неугодных властям журналистов и продавцов книг.

Напомним, что Гонконг имеет специальный статус и обладает суверенитетом над всеми внутриполитическими вопросами территории за исключением обороны и внешней политики. Администрация Гонконга противостоит любому вмешательству Пекина во внутренние дела острова.

Кроме того, в Штатах существует Исполнительная комиссия конгресса США по Китаю, которая проверяет соблюдение прав и свобод человека в КНР и сотрудничает с гражданскими активистами республики. Кто угрожает Америке

Большинство американцев воспринимает Китай как политического противника и угрозу стратегическим интересам США. Об этом говорится в исследовании американского исследовательского центра Pew Research.

Согласно результатам опроса, граждане Соединённых Штатов считают «силу и влияние Китая» третьей по значимости угрозой для страны. Около 43% американцев называют Китай серьёзной проблемой, а 22% и вовсе видят КНР своим основным политическим противником.

Кроме того, более половины жителей США считают Китай самой мощной экономической державой в мире.

Запрограммировать мир

Соединённые Штаты активно занимаются «культурным программированием» по всему миру. Целью таких проектов Госдепа США является якобы «распространение демократических ценностей» и «развитие гражданского общества в других странах». Американцы финансируют различные «культурно-образовательные» проекты на Украине, в Белоруссии, Индии, Вьетнаме и на территории практически всех стран Ближнего Востока.

Как ранее сообщал RT, Госдеп собирается доносить принципы американской политики и до жителей Ирака. США направят в Ирак специалистов, которые будут распространять идеи демократии и принципы внешней политики Вашингтона, а также готовить новых общественных лидеров.

Затем американские демократы решили развивать гражданское общество и объяснять стратегические цели США в Тунисе. В ходе осуществления программы планируется также оказывать тунисцам помощь в проведении реформ и искоренению терроризма в стране. «Агенты влияния» С помощью проектов по «культурному программированию» Вашингтон пытается повлиять на сознание аудитории страны-противника, считает директор центра политических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

«Американцы используют классический приём политики США за рубежом. Госдеп таким образом создаёт «агентов влияния» у противника и пытается повлиять на сознание рядового китайца, можно сказать это политическая «вербовка», — считает эксперт.

Политолог уверен, что американцы обеспокоены растущим влиянием Китая в мире и таким образом предпринимают попытки нарастить своё присутствие в стране.