Во Флориде, куда прилетел Трамп, около трех тысяч человек вышли на протест

Около 3 тысяч американцев в субботу вечером вышли на протест в штате Флорида, куда прилетел президент США Дональд Трамп на выходные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поводом к демонстрации стал недавно подписанный указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Агентство поясняет, что демонстранты собрались перед Trump Plaza – двумя 30-этажными зданиями-близнецами, построенными компанией Трампа в прибрежном городе Уэст-Палм-Бич. Затем протестующие прошли несколько километров и продолжили акцию рядом с личным имением Трампа Мар-а-Лаго. Они скандировали лозунги против нового президента и продемонстрировали гроб с натянутым на него флагом, что, по их словам, символизирует смерть демократии, отмечает агентство.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду. Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер . Он назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

Критики Трампа заявляют, что президент потратит немало денег налогоплательщиков на свой отдых. Американский лидер летает на собственном самолете, его сопровождают множество помощников и телохранителей, а к месту визита заранее привозят все необходимое, включая доставляемый по воздуху президентский лимузин. Так, издание Politico подсчитало, что выходные Трампа обойдутся казне минимум в 3 миллиона долларов.