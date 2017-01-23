Жан-Мари Ле Пен усомнился в шансах дочери на президентских выборах

Политик напомнил о планах участия в предвыборной гонке бывшего министра экономики Франции Эммануэля Макрона . «Мы не знаем, какого размера достигнет эффект Макрона. Но если будет консолидация, то не исключено, что Марин даже не попадет во второй тур», — заявил Ле Пен, добавив, что всего лишь «делает предположения».

Жан-Мари Ле Пен был исключен из «Национального фронта» в августе 2015 года. Причиной стал ряд его резких заявлений, которые дочь политика сочла неприемлемыми и потребовала отстранить его от должности.

В частности, Ле Пен заявил, что газовые камеры — «всего лишь элемент Второй мировой войны», а действующего премьер-министра Франции Мануэля Вальса , уроженца Испании, он назвал мигрантом.