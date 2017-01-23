Эстония подготовит киберсолдат для НАТО

Министерство обороны Эстонии объявило о планах модернизации крупнейшего в Европе киберполигона, созданного в 2011 году для отработки методик борьбы с киберугрозами. Как пояснили «Известиям» в военном ведомстве республики, объект модернизируется в интересах НАТО , членом которого страна является с 2004 года. В свою очередь, в штаб-квартире НАТО подчеркнули, что речь идет исключительно о наращивании оборонительного киберпотенциала.

Модернизация киберполигона, которая является одним из приоритетных проектов эстонского военного ведомства, начнется уже в текущем году. Она будет осуществляться на средства НАТО, однако точные сроки и суммы, которые планируется потратить, являются военной тайной. Пресс-секретарь министерства обороны Эстонии Андрес Санг подтвердил «Известиям», что Таллин поддерживает усилия НАТО в сфере противодействия киберугрозам, включая размещение киберполигона и специального учебного центра киберобороны (NATO Co-operative Cyber Defence Centre of Excellence).

Ранее директор по вооружениям МО Эстонии Кусти Сальм рассказал специализированному изданию IHS Jane's о планах развития киберполигона, которые, в частности, предполагают автоматизацию процессов «генерирования оборонительных и наступательных средств» кибервойны.

Киберполигон располагается в Тарту и уже четырежды становился площадкой киберкоалиции — крупных учений НАТО. Последние прошли в начале декабря 2016 года. Во время учений имитировалось отражение массированной кибератаки на компьютерные системы стран — членов альянса. Особенно тщательно отрабатывались механизмы оповещения о кибератаках и координации ответных мер. На мероприятие съехались несколько сотен кибербойцов из стран НАТО, а также из Австрии, Финляндии, Ирландии, Швеции, Швейцарии, Японии и Алжира.

Как пояснили «Известиям» в штаб-квартире НАТО, расположенный в Эстонии киберполигон является основной площадкой для учений НАТО и подготовки специалистов. И на саммите в Варшаве в июле 2016 года лидеры стран — членов альянса постановили, что будет продолжено наращивание его возможностей.

— Эксперты по кибербезопасности используют полигон для совершенствования своих возможностей в рамках реалистичных оборонительных учений в виртуальной среде, — говорит чиновник альянса. — Он позволяет симулировать широкий спектр ситуаций и используется для повышения оборонительных возможностей, а также для тренировок и обучения.

При этом в Брюсселе подчеркивают, что НАТО не имеет наступательного киберпотенциала и не пытается его создать.

— Все действия НАТО в киберпространстве носят оборонительный характер и полностью соответствуют международному праву, — отмечает чиновник альянса.

Независимый эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал «Известиям», что в последние годы Эстония в рамках НАТО специализируется на кибербезопасности, кибероружии и киберразведке.

— НАТО считает киберпространство частью общего поля боя, и нападение там приравнивается к агрессии. После того как в 2011 году Эстония подверглась организованным кибератакам, в НАТО сделали выводы и решили превратить эту страну в образцово-показательный центр борьбы с киберугрозами, — говорит специалист. —Созданные там структуры очень хорошо оснащены. Это центр обобщения передового опыта.

По словам Масаловича, натовцы намеренно выбрали маленькую страну и решили показать, что новый член альянса может встать в авангарде.

— Это действительно полигон, где проводятся учения, готовятся учебные курсы, однако атаки они не организуют, — поясняет эксперт. — Европейские члены НАТО вообще в этом плане не очень активны. Для РФ центр в Эстонии не представляет угрозы. Эстония никогда не была источником атак. Однако будет наивным полагать, что у НАТО нет наступательного киберпотенциала.