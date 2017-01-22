Фийон назвал отношения с Россией стратегически важными для Европы

По его словам, Россия является страной, не имеющей демократической традиции, но имеющей ядерное оружие, и это должно стать причиной попытки восстановления Парижем отношений с Москвой.

"Мы сделали много ошибок в прошлом. Отношения с Россией является стратегическим вопросом для будущего Европы. Это великая страна, и мы не можем легкомысленно к ней относиться", - сказал политик.

Ранее сообщалось, что Фийон пообещал своим однопартийцам "не вилять зигзагами" и последовательно отстаивать свою программу.