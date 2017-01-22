Фийон назвал отношения с Россией стратегически важными для Европы
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Фийон назвал отношения с Россией стратегически важными для Европы

Фийон: российский народ «не согнуть» санкциями
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Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил о необходимости восстановления отношений с Россией, сообщает Atlantico.
По его словам, Россия является страной, не имеющей демократической традиции, но имеющей ядерное оружие, и это должно стать причиной попытки восстановления Парижем отношений с Москвой.
"Мы сделали много ошибок в прошлом. Отношения с Россией является стратегическим вопросом для будущего Европы. Это великая страна, и мы не можем легкомысленно к ней относиться", - сказал политик.
Ранее сообщалось, что Фийон пообещал своим однопартийцам "не вилять зигзагами" и последовательно отстаивать свою программу.
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Франсуа Фийон
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