В Абхазии восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Абхазии после аварии на ГЭС восстановлено, сообщается на сайте Черноморэнерго.

Ранее энергокомпания сообщала, что большая часть Абхазии оказалась без света вечером в воскресенье из-за аварии на Ткуарчалской гидроэлектростанции.

"Сегодня 22 января в ходе ремонтных работ последствия аварии на ЛЭП 220кВ Ачгуара были устранены. По всей Абхазии восстановлена схема электропитания от Ингур ГЭС", — говорится в сообщении.