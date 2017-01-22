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Большая часть Абхазии оказалась обесточенной из-за аварии на ЛЭП
Фото: Fotolia/ saidin jusoh
Из-за обгорания провода линии электропередач около села Ачгуара в Очамчырском районе Абхазии, большая часть республики осталась без электричества, говорится в сообщении "Черноморэнерго".
"Обгорел провод ЛЭП 220кВ, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики", - указывается в сообщении.
По информации учреждения, аварийные службы ведут работы по устранению проблемы. На время восстановительных работ Абхазия подала заявку на поставку электроэнергии с территории России.
Ранее сообщалось, что национальные общины Крыма вновь направили обращение в ООН на имя генсекретаря организации Пан Ги Муна по поводу энергетической блокады полуострова.
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