Большая часть Абхазии оказалась обесточенной из-за аварии на ЛЭП

Из-за обгорания провода линии электропередач около села Ачгуара в Очамчырском районе Абхазии, большая часть республики осталась без электричества, говорится в сообщении "Черноморэнерго".

"Обгорел провод ЛЭП 220кВ, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики", - указывается в сообщении.

По информации учреждения, аварийные службы ведут работы по устранению проблемы. На время восстановительных работ Абхазия подала заявку на поставку электроэнергии с территории России.