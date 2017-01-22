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Карликовое государство Либерленд надеется на признание администрацией США
Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Непризнанное европейское государство Либерленд рассчитывает на официальное признание новой американской администрацией, сообщает издание Washington Post.
Либерленд — непризнанное карликовое государство, самопровозглашенное в апреле 2015 года на западном берегу Дуная, на границе между Хорватией и Сербией. Ни одна из стран-соседей не выдвигает прав на контроль над этим участком.
"Чего мы очень ждем, так это молчаливую поддержку того, что мы и наша администрация делаем. Мы также надеемся, что Либерленд будет полностью признан через пару лет", — заявил президент Либерленда Вит Едличка (Vit Jedlicka).
Около 20 сторонников независимости непризнанной страны прибыли в США, чтобы воочию увидеть инаугурацию Дональда Трампа. Билеты на церемонию им удалось получить благодаря помощи сторонников в Соединенных Штатах.
Представители Либерленда рассчитывают, что новый взгляд Трампа на внешнюю политику Вашингтона даст их стране шанс на признание.
Глава непризнанного государства отметил, что у него есть связи с потенциальными членами кабинета Трампа. По словам Едлички, кандидаты на посты в обновленном правительстве США являются "друзьями его друзей". Кроме того, представитель Либерленда Ян Фиер (Jan Fijor) недавно опубликовал книгу о Трампе, подписав контракт "лично с Трампом".
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