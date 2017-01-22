Британия провела неудачное испытание ядерного оружия

Серьезный сбой в системе британской ядерной безопасности засекретили власти Туманного Альбиона перед решающим голосованием в Палате общин

Издание ссылается на высокопоставленный источник в британском ВМФ. По его словам, летом прошлого года атомная подлодка Vengeance провела тренировочные стрельбы у берегов США. Субмарина выпустила ракету Trident II (без ядерной боеголовки) по цели у западного побережья Африки. Однако ракета неожиданно изменила курс и полетела в сторону США. Военным пришлось дать команду на самоликвидацию ракеты.

Источник Times рассказал, что после этого в правительстве и штабе флота началась паника. Подробности неудачных стрельб засекретили.

Этот пуск ракеты Trident стал пятым по счету. Предыдущие четыре подробно освещала британская пресса. Отмечается, что катастрофа случилась за несколько недель до решающего голосования в палате общин о выделении 40 млрд фунтов на постройку новых ядерных субмарин. В итоге решение было одобрено. Таким образом, правительство скрыло от демократической общественности Британии важную информацию, мотивируя это необходимостью сохранить ядерный престиж страны.