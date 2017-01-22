Саакашвили обиделся на СМИ за свое фото "в кустах" на инаугурации Трампа

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выказал недовольство украинскими телеканалами, распространившим фото с инаугурации Дональда Трампа . Об этом он написал в Facebook.

Политик утверждает, что снимки были сделаны "людьми с российскими связями" в тот момент, когда он уже покидал церемонию.

"Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы", — написал он.

К посту Саакашвили прикрепил фото, на котором он стоит за высокой травой и смотрит в телефон. Фотографию сопровождает заголовок "Саакашвили смотрел на инаугурацию из-за забора", а также скриншот видео, в котором он запечатлен в аэропорту Нью-Йорка в "нелепой одежде".

По словам политика, эти материалы доказывают, что "враги" его боятся.

Бывший губернатор Одесской области заверил подписчиков, что в последние несколько недель он контактировал с представителями команды Трампа, многих из которых он якобы знает лично и с которыми собирается сотрудничать от имени Украины.