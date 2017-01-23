«Фашист левого толка». В США предложили арестовать Мадонну

«Она (Мадонна – прим. Рамблер/новости) под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго. Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она (Мадонна – прим. Рамблер/новости) - его часть. Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя», - заявил Гингрич.

21 января на акции под названием «Женский марш» Мадонна заявила, что «много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом, но выбрала любовь». Кроме того, певица позволила себе высказать нецензурные выражение. Ряд телекомпаний был вынужден прервать трансляцию и принести телезрителям извинения. 58-летняя певица позже заявила, что ее слова были неправильно поняты. 21 января в более чем шестистах городах мира прошли «Женские марши» против Дональда Трампа, который неоднократно использовал нелестные выражения в адрес женщин. В общей сложности в акциях приняли участие порядка 5 миллионов человек. Самой крупной была демонстрация в Вашингтоне, в ней приняли участие порядка 500 тысяч человек.