На сценаристку американского шоу ополчились за твит про сына Трампа

Сценаристке американского шоу Saturday Night Live Кэти Рич пришлось удалить твит про сына Дональда Трампа Бэррона, который многие пользователи соцсети сочли разжигающим ненависть. Об этом пишет The New York Post.

​"Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении", — написала она.

Профиль сценаристки сейчас недоступен, однако медиа-аналитик Майк Дайс успел сделать скриншот скандального твита. "Сценаристка SNL называет 10-ленего сына президента Трампа масcовым убийцей. Эй, NBC (канал, на котором показывают SNL — ред.), почему вы миритесь с этой ненавистью?".

Как и Дайс, многие другие пользователи Twitter не посчитали шутку Рич удачной. Некоторые предложили отстранить ее от работы.

"33-летняя сценаристка SNL считает, что бойни в школах — это шутка? Оставьте Бэррона в покое! Ее нужно уволить", — пишет Патрис Ди Скалли.

"Кэти Рич нужно уволить за шутки о бойнях в школах", — полагает Бранден Крайнер.

"Кэти Рич, вы больной человек. Оставьте детей в покое! Я знаю, вы не в себе из-за нового президента, но отстаньте от его ребенка", — написал Джейсон Бауэр.

"Новая стратегия SNL? Не можете задирать Дональда Трампа, поэтому цепляетесь теперь к 10-летнему Бэррону? Не круто!", — пишет Сарита Фулгенсио.