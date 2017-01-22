Итальянский город засудит Charlie Hebdo за провокацию

Администрация города Фариндола подает в суд на французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo за бесчеловечное изображение недавней трагедии. Под лавиной снега в отеле погибли люди, сообщает телеканал Rai News 24.

Another terrible cartoon from @Charlie_Hebdo_ about Italy's earthquake/avalanche tragedy. "the snow has arrived, but not for everybody." pic.twitter.com/wDvgon0ZWs — Guido Tresoldi (@GuidoTresoldi) 20 января 2017 г.

На карикатуре скандального издания изображена "смерть" с двумя косами вместо палок с подписью: "Италия, выпал снег, но он будет не для всех".

В ночь на 18 января горный отель Rigopiano в центре Италии был снесен снежной лавиной, вызванной землетрясением. Проведение спасательной операции замедлилось в связи с погодными условиями и невозможностью применить тяжелую технику. По предварительным данным, 23 человека считаются пропавшими без вести. Одиннадцать постояльцев были обнаружены живыми. Констатирована смерть пяти граждан.

Это уже не первый случай нападок Charlie Hebdo на соседей итальянцев. В сентябре 2016 года художники неподобающе изобразили жертв землетрясения в городе Аматриче. С общей надписью "итальянский стиль" окровавленный человек подан в виде "томатной пасты", а разрушенный дом с многочисленными жертвами назван "лазаньей". Это не Charlie Hebdo виновато, а строительная мафия, провокационно констатировали журналисты.