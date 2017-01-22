СМИ: Обама отправился на площадку для гольфа в первый день после окончания президентства

Бывший президент США Барак Обама отправился на площадку для гольфа в первый день после окончания президентского срока. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время 44-й президент США с семьёй находится в отпуске в Палм-Спрингс, штат Калифорния.

По данным издания, Обама рано утром отправился в спорт-клуб Thunderbird Country Club, а затем приступил к игре в гольф в Porcupine Creek Golf Club.

Ранее сообщалось, что Обама за время своего президентства 306 раз сыграл в гольф.