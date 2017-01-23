В Китае 19 зданий взорвали за 10 секунд

В общей сложности 19 зданий были снесены за 10 секунд направленными взрывами в городе Ухань (Wuban) провинции Хубэй (Hubei ) в центральной части Китая. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает электронная версия издания The Daily Mail.

По его данным, одновременный снос был осуществлен 21 января в 11:50 по местному времени (6:50 мск), для него понадобилось около пяти тонн тротила. Чтобы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится деловой квартал, в котором, в том числе, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.