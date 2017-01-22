Экс-директор ЦРУ раскритиковал Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы

Трамп в субботу посетил главное здание ЦРУ в Лэнгли, в том числе расположенный в здании мемориал сотрудникам спецслужбы, погибшим при исполнении служебных обязанностей. После этого Трамп выступил перед примерно 400 нынешними сотрудниками ЦРУ, пообещал им всемерную поддержку и обрушился на "нечестные СМИ", которые, по словам Трампа, пытаются поссорить его с разведкой.

"Бывший директор ЦРУ Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед стеной-мемориалом, посвященным героям Управления. Бреннан говорит, что Трампу должно быть стыдно", — заявил представитель Бреннана Ник Шапиро, которого цитирует издание Politico.

Подобные резкие выражения в адрес действующего президента крайне нетипичны для высокопоставленного разведчика, только что ушедшего со службы. Трамп конфликтовал с ЦРУ до и после своего избрания и, в частности, критиковал спецслужбы за утечки в прессу с секретных брифингов для избранного главы государства.