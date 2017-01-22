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В Ливии у посольства Италии взорвался автомобиль
Фото: © AP Photo/ Hussein Malla
Автомобиль взорвался в субботу на улице у посольства Италии и рядом с посольством Египта в ливийской столице Триполи, погибли два человека, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков и источники в правоохранительных органах.
Пока не ясно был ли взрыв нападением на дипмиссию.
Представители Красного креста достали из искореженного автомобиля два тела. Полиция оцепила место происшествия.
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