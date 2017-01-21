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В Италии подадут в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры по поводу лавины
Власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель «Ригопьяно», подадут иск против французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом пишет газета Leggo.
На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: «Италия. Снег идет».
Another terrible cartoon from @Charlie_Hebdo_ about Italy's earthquake/avalanche tragedy. "the snow has arrived, but not for everybody." pic.twitter.com/wDvgon0ZWs— Guido Tresoldi (@GuidoTresoldi) 20 января 2017 г.
Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.
В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись «пенне в томатном соусе», изображение женщины подписано «запеченная паста». Гору мертвецов назвали лазаньей.
Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на взрывы в Брюсселе, а еще раньше — на ноябрьские террористические акты в Париже.
Снежная лавина накрыла «Ригопьяно» 18 января. В этот момент в отеле находились 30 человек. Причиной обрушения снега стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. В ходе спасательной операции удалось найти живыми десять человек. Число жертв достигло пяти.
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