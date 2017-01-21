«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ

Западные СМИ оказались недовольны инаугурационной речью Трампа. В медиа США ее окрестили «зловещей», «резкой», «драчливой» и «враждебной». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на американские издания.

«16-минутное послание президента было настоящим трампизмом: сердитым, грубым и разобиженным», - пишет «Лос-Анджелес Таймс»

«Трамп начал свое президентство с грубого, ожесточенного разговора о покалеченной нации, которой жизненно необходимы смелые и немедленные перемены», - отмечает «Вашингтон Пост» . По мнению издания, Трамп своей речью ясно дал всем понять – его правление будет совершенно иным.

«Нью-Йоркер» обратил внимание, что Трамп отошел от привычных духоподъемных речей о великой американской нации и жертвах предков.

«Это было мрачное выступление. Америка, описанная Трампом, наполнена жертвами, страдающими от бедности, преступности, наркотиков, банд, проржавевших фабрик, как надгробия, разбросанных по всей стране», - пишет издание. При этом журналисты отмечают контрастность речей Обамы и Трампа:

«Но больше всего удручает, как Трамп обошелся с историей. Он не отдал должное жертвам, которые принесли наши предки, и о которых говорил Обама в своей инаугурационной речи; не отдал должное американским ценностям и духу нации».

В таком же духе высказываются и другие либеральные американские газеты.

Они пишут, что речь Трампа была «зловещей», «резкой», «драчливой» и «враждебной».

Напомним, инаугурация Трампа состоялась накануне. Он стал 45-м президентом США.