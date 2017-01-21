В небе над Сиднеем появилась надпись Trump

В небе над Сиднеем появилась надпись, представляющая собой фамилию вступившего в должность президента США Дональда Трампа.

Как сообщает 9 News, буквы были замечены над юго-западной частью города.

Отмечается, что до сих пор не ясно, было это приветствием или протестом против вступления американского лидера в должность.

При этом в городе проходят шествия как в поддержку, так и против Трампа.