В небе над Сиднеем появилась надпись Trump
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В небе над Сиднеем появилась надпись Trump

В небе над Сиднеем появилась надпись Trump
Фото:
В небе над Сиднеем появилась надпись, представляющая собой фамилию вступившего в должность президента США Дональда Трампа.
Как сообщает 9 News, буквы были замечены над юго-западной частью города.
Отмечается, что до сих пор не ясно, было это приветствием или протестом против вступления американского лидера в должность.
При этом в городе проходят шествия как в поддержку, так и против Трампа.
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