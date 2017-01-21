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Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа стала мемом
Пользователей соцсетей развеселили попытки экс-президента США Джорджа Буша-младшего надеть плащ-дождевик во время инаугурации Дональда Трампа. Во время состоявшейся накануне торжественной церемонии в Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил надеть дождевик, однако это ему удалось не сразу, передают Рамблер/новости.
«Лучшее, что я видела сегодня на инаугурации, — это Джордж Буш, пытавшийся справиться с дождевиком», — написала в Twitter пользователь Katherine.
Фото: REUTERS
Другие пишут, что Буш, хотя и не великий президент, зато забавный. «Эй, Барак! Посмотри! Я прячусь! Барак! Барак! Смотри!» — пишет Robert, имея в виду сидящего впереди Буша Обаму.
Некоторые пользователи удивились, почему бывший вице-президент Дик Чейни, сидящий сзади, не стал помогать Бушу накинуть плащ, а лишь с улыбкой наблюдал за его попытками сделать это. «Какого черта Чейни ему не помог?» — пишет Jeff. «Видимо, Чейни приятно, что у Буша проблемы с дождевиком», — пишет Cody Hall.
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