Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа стала мемом

Пользователей соцсетей развеселили попытки экс-президента США Джорджа Буша-младшего надеть плащ-дождевик во время инаугурации Дональда Трампа. Во время состоявшейся накануне торжественной церемонии в Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил надеть дождевик, однако это ему удалось не сразу, передают Рамблер/новости.

«Лучшее, что я видела сегодня на инаугурации, — это Джордж Буш, пытавшийся справиться с дождевиком», — написала в Twitter пользователь Katherine.

Другие пишут, что Буш, хотя и не великий президент, зато забавный. «Эй, Барак! Посмотри! Я прячусь! Барак! Барак! Смотри!» — пишет Robert , имея в виду сидящего впереди Буша Обаму.