Парламент Турции одобрил пакет поправок о президентской форме правления

Депутаты парламента Турции поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, касающихся введения президентской формы правления. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в субботу, 21 января. «За» поправки высказались 339 депутатов из 488.

Ранее, 15 января, поправки в Конституцию были одобрены парламентом в первом чтении.

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, он сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни.

Также, согласно проекту Конституции, нижний возрастной порог для выдвижения в депутаты будет снижен с 25 до 18 лет, количество депутатов парламента увеличится с 550 до 600, а лица, имеющие отношение к военной службе, будут лишены пассивного избирательного права.

После окончательного принятия поправок парламент вынесет их на референдум. Плебисцит по проекту нового основного закона может пройти летом 2017 года.